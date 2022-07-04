❗ Подписывать отчеты электронной подписью без доверенности можно будет до 31 августа 2023 года

С 31 декабря 2022 года на 31 августа 2023 года продлевают срок применения нормы, разрешающей представителю юрлица использовать электронную подпись, выданную удостоверяющим центром, без МЧД.

Проект таких поправок Минцифры опубликовало на федеральном портале.

Сейчас в законе сказано, что если у сертификата ЭП, которую оформил удостоверяющий центр, срок дольше 31.12.2022, то такой сертификат все равно действует только до 31.12.2022.

Теперь срок действия будет до 31.08.2023.

О том, что из себя представляет МЧД, и как с ней работать, читайте тут.