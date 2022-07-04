Курсы валют

Юани в России стоят дороже, чем в Китае. Но их все равно не хватает

В 17 раз вырос объем торгов юанем на Мосбирже. В июле он достиг 455 млрд рублей. Этого все равно не хватает, чтобы удовлетворить спрос россиян.

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Россияне опасаются хранить сбережения в долларах и евро, переключившись на юани после заявления Минфина о планах ослабить рубль «валютной интервенцией», считает управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин.

В результате на российском рынке возник мощный дефицит юаня, который стоит здесь на 10% дороже, чем в Китае.

4 июля на торгах в Москве юань поднимался выше 9 рублей, хотя еще три дня назад падал до 7,5.

Исходя из курса к рублю стоимость юаня к доллару составляет 6,2 юаня за доллар, а реальная котировка форекса — 6,7.

По данным Центробанка в декабре 2021 года только 16% экспорта в Китай оплачивалось не долларами и не евро. 8,5% от этого объема оплачивалось рублями, еще 7,1% «иными валютами».

 

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