Исполнительное производство

Бывший ИП должен погашать долги бизнеса 50% зарплаты. Конституционный суд подтвердил

Налоговики могут взыскивать долги по налогам за счет имущества, направляя постановление приставам (статья 47 НК). Эту норму бывший ИП пытался оспорить в Конституционном суде. Но суд счел, что все законно.

Версия для печати

У ИП был долг по фиксированным взносам в 32 тыс. рублей. Мужчина закрыл свой бизнес, устроился на работу по трудовому договору. Налоговики так и не дождавшись добровольного погашения долга направили данные приставам, а те — исполнительный лист на работу. 50% зарплаты бывший ИП должен был платить в счет долга.

ИП возмутился, считая, что взыскивать долги по ИП с доходов обычного физлица, нельзя.

Бизнесмен дошел до Конституционного суда, но проиграл.

В определении от 23.06.2022 № 26-П/2022 говорится, что статья 47 НК соответствует Конституции.

Налоговики могут выдавать документ о взыскании приставам для дальнейшего удержания с зарплаты.

 

НДС по электронным услугам иностранных организаций

Заказчики не обязаны платить НДС с электронных услуг. Но налоговики рекомендуют

Иностранная организация, которая оказывает электронные услуги, сама должна платить НДС. Для этого надо встать на учет в ФНС. Российский бизнес по норме НК не будет налоговым агентом. Но это пока.

Маркетплейсы

Как увеличить продажи на маркетплейсе

Сам по себе огромный трафик пользователей на сайтах маркетплейсов не гарантирует постоянное и высокое число продаж. Чтобы увеличить продажи, нужно постоянно прокачивать свои навыки и улучшать рейтинг онлайн-витрины. Разберем подробнее, в каких направлениях нужно развиваться сразу после регистрации и почему так важно не останавливаться.

Как увеличить продажи на маркетплейсе

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить

Один день команды Клерк.ру

Сегодня, в первый понедельник месяца, состоялось всеобщее собрание сотрудников в Краснодарском офисе. А я, как обычный графический дизайнер, не смогла пройти мимо, не пофотографировать и не написать об этом.

Один день команды Клерк.ру
Управление персоналом

Как работодателю сэкономить на работниках-мигрантах в кризис?

Ни для кого не секрет, что 2022 год многое поменял в нашей с вами жизни. Глобальные преобразования мировой экономики, выход ряда компаний с российского рынка, сложная политическая обстановка, план правительства по импортозамещению, рост цен на прилавках. Это и многое другое отражается не только на обычных людях, но и на бизнесе.

Как работодателю сэкономить на работниках-мигрантах в кризис?

Реальность, модель и последствия

Когда нам кажется, что мы анализируем что-то или руководим чем-то, то это заблуждение! мы руководим моделью этого "чего-то". И от того, насколько адекватной будет эта модель, напряму зависит качество нашего управления.

Реальность, модель и последствия