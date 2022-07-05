Бывший ИП должен погашать долги бизнеса 50% зарплаты. Конституционный суд подтвердил

У ИП был долг по фиксированным взносам в 32 тыс. рублей. Мужчина закрыл свой бизнес, устроился на работу по трудовому договору. Налоговики так и не дождавшись добровольного погашения долга направили данные приставам, а те — исполнительный лист на работу. 50% зарплаты бывший ИП должен был платить в счет долга.

ИП возмутился, считая, что взыскивать долги по ИП с доходов обычного физлица, нельзя.

Бизнесмен дошел до Конституционного суда, но проиграл.

В определении от 23.06.2022 № 26-П/2022 говорится, что статья 47 НК соответствует Конституции.

Налоговики могут выдавать документ о взыскании приставам для дальнейшего удержания с зарплаты.