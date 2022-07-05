Volvo Group сокращает сотрудников на заводе в Калуге. Предприятие будет закрыто

Пока в офисе Volvo Group не могут сказать, сколько сотрудников будет уволено, масштабы еще оцениваются. Всего на заводе работает 1270 человек. Увольнять работников будут партиями, процесс продлится до конца года. При этом компания не принимала решение об уходе с российского рынка.

Эксперты ожидают, что завод придется законсервировать, что будет дальше с производственными площадками Volvo Group в России пока не уточняется.

Volvo Trucks открыла завод в Калуге в 2009 году. В год компания производила 15 000 грузовиков в год. С 2014 года на заводе производили сварку, окраску и сборку кабин Volvo Trucks.