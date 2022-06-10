Уход иностранных компаний ставит под угрозу минимум 350 тыс. рабочих мест

Компании, которые уже приостановили деятельность или полностью свернули бизнес в России, создают 350 тыс. рабочих мест. В простое уже находятся 120–150 тыс. В основном это работники автопрома и розничной торговли.

Наиболее пострадали от ухода компаний работники:

пищевой промышленности (потеряли работу 136 тысяч человек);

автомобилестроения (60 тысяч);

IT-отрасли (45 тысяч).

В ЦСР также посчитали, что больше всего ушло с российского рынка предприятий из Испании, Швеции, Японии, Польши и Швейцарии. Компании из Австрии, Франции, Канады, Нидерландов, Дании и Италии старались остаться на рынке РФ.

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