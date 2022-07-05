Ипотека

Айтишникам дадут больше денег на покупку жилья. Но уже не под 5%

Изменили параметры ипотеки для IT-специалистов. Увеличили максимальный размер кредита и уточнили размер зарплаты заемщиков.

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В регионах-миллионниках сумма увеличена с 18 млн до 30 млн рублей, в остальных — с 9 млн до 15 млн рублей.

Опубликовано постановление правительства от 30.06.2022 № 1137.

Правда, добавленная сумма будет уже не по льготной ставке 5%, а по рыночной.

Но зато айтишник сможет купить себе более дорогое жилье, не внося большую сумму в качестве первоначального взноса.

Часть ипотеки будет льготной, часть — рыночной.

Кроме того, изменили требования по зарплате IT-специалистов, для льготной ипотеки:

  • от 150 тыс. рублей в месяц в городах-миллионниках (ранее речь шла о регионах-миллионниках);
  • от 100 тыс. рублей — в остальных населенных пунктах.

Оформить ипотеку под 5% могут айтишники-россияне с 22 до 44 лет, которые работают в аккредитованных компаниях, имеющих право на налоговые льготы.

На сайте «ДОМ.РФ» есть сервис, где по ИНН можно проверить, подходит ли фирма под критерии.

 

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