Ипотека

📌 Какую зарплату надо иметь айтишникам для льготной ипотеки в 2022 году: таблица по всем регионам

Сотрудники IT-компаний могут оформить ипотеку под 5 % годовых с 15 % первоначального взноса. Максимальная сумма кредита и зарплата специалиста, при которой можно претендовать на кредит, зависит от региона.

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В регионах с численностью от 1 млн. человек ипотеку дадут до 18 млн рублей при зарплате от 150 тыс. в месяц. В других регионах — до 9 млн при зарплате от 100 тыс. рублей.

Численность в регионе надо смотреть по данным Росстата на начало года, предшествующего тому, в котором оформляется ипотека. То есть для ипотеки в 2022 году надо ориентироваться на численность в вашем регионе на 01.01.2021.

Мы собрали все данные в таблицу.

Код

Наименование региона

Численность населения, человек

Максимальный размер ипотеки, руб.

Минимальная зарплата сотрудника, руб.

01

Республика Адыгея

463 167

9 000 000

100 000

02

Республика Башкортостан

4 013 786

18 000 000

150 000

03

Республика Бурятия

985 431

9 000 000

100 000

04

Республика Алтай

220 954

9 000 000

100 000

05

Республика Дагестан

3 133 303

18 000 000

150 000

06

Республика Ингушетия

515 564

9 000 000

100 000

07

Кабардино-Балкарская Республика

869 191

9 000 000

100 000

08

Республика Калмыкия

269 984

9 000 000

100 000

09

Карачаево-Черкесская Республика

465 357

9 000 000

100 000

10

Республика Карелия

609 071

9 000 000

100 000

11

Республика Коми

813 590

9 000 000

100 000

12

Республика Марий Эл

675 332

9 000 000

100 000

13

Республика Мордовия

778 965

9 000 000

100 000

14

Республика Саха (Якутия)

981 971

9 000 000

100 000

15

Республика Северная Осетия — Алания

693 098

9 000 000

100 000

16

Республика Татарстан

3 894 120

18 000 000

150 000

17

Республика Тыва

330 368

9 000 000

100 000

18

Удмуртская Республика

1 493 356

18 000 000

150 000

19

Республика Хакасия

532 036

9 000 000

100 000

20

Чеченская Республика

1 497 992

18 000 000

150 000

21

Чувашская Республика

1 207 875

18 000 000

150 000

22

Алтайский край

2 296 353

18 000 000

150 000

23

Краснодарский край

5 683 947

18 000 000

150 000

24

Красноярский край

2 855 899

18 000 000

150 000

25

Приморский край

1 877 844

18 000 000

150 000

26

Ставропольский край

2 792 796

18 000 000

150 000

27

Хабаровский край

1 301 127

18 000 000

150 000

28

Амурская область

781 846

9 000 000

100 000

29

Архангельская область

1 127 051

18 000 000

150 000

30

Астраханская область

997 778

9 000 000

100 000

31

Белгородская область

1 541 259

18 000 000

150 000

32

Брянская область

1 182 682

18 000 000

150 000

33

Владимирская область

1 342 099

18 000 000

150 000

34

Волгоградская область

2 474 556

18 000 000

150 000

35

Вологодская область

1 151 042

18 000 000

150 000

36

Воронежская область

2 305 608

18 000 000

150 000

37

Ивановская область

987 032

9 000 000

100 000

38

Иркутская область

2 375 021

18 000 000

150 000

39

Калининградская область

1 018 624

18 000 000

150 000

40

Калужская область

1 000 980

18 000 000

150 000

41

Камчатский край

311 667

9 000 000

100 000

42

Кемеровская область

2 633 446

18 000 000

150 000

43

Кировская область

1 250 173

18 000 000

150 000

44

Костромская область

628 423

9 000 000

100 000

45

Курганская область

818 570

9 000 000

100 000

46

Курская область

1 096 488

18 000 000

150 000

47

Ленинградская область

1 892 711

18 000 000

150 000

48

Липецкая область

1 128 192

18 000 000

150 000

49

Магаданская область

139 034

9 000 000

100 000

50

Московская область

7 708 499

18 000 000

150 000

51

Мурманская область

732 864

9 000 000

100 000

52

Нижегородская область

3 176 552

18 000 000

150 000

53

Новгородская область

592 415

9 000 000

100 000

54

Новосибирская область

2 785 836

18 000 000

150 000

55

Омская область

1 903 675

18 000 000

150 000

56

Оренбургская область

1 942 915

18 000 000

150 000

57

Орловская область

724 686

9 000 000

100 000

58

Пензенская область

1 290 898

18 000 000

150 000

59

Пермский край

2 579 261

18 000 000

150 000

60

Псковская область

620 249

9 000 000

100 000

61

Ростовская область

4 181 486

18 000 000

150 000

62

Рязанская область

1 098 257

18 000 000

150 000

63

Самарская область

3 154 164

18 000 000

150 000

64

Саратовская область

2 395 111

18 000 000

150 000

65

Сахалинская область

485 621

9 000 000

100 000

66

Свердловская область

4 290 067

18 000 000

150 000

67

Смоленская область

921 127

9 000 000

100 000

68

Тамбовская область

994 420

9 000 000

100 000

69

Тверская область

1 245 619

18 000 000

150 000

70

Томская область

1 070 339

18 000 000

150 000

71

Тульская область

1 449 115

18 000 000

150 000

72

Тюменская область

3 778 053

18 000 000

150 000

73

Ульяновская область

1 218 319

18 000 000

150 000

74

Челябинская область

3 442 810

18 000 000

150 000

75

Забайкальский край

1 053 485

18 000 000

150 000

76

Ярославская область

1 241 424

18 000 000

150 000

77

г. Москва

12 655 050

18 000 000

150 000

78

г. Санкт-Петербург

5 384 342

18 000 000

150 000

79

Еврейская автономная область

156 500

9 000 000

100 000

83

Ненецкий автономный округ

44 389

9 000 000

100 000

86

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

1 687 654

18 000 000

150 000

87

Чукотский автономный округ

49 527

9 000 000

100 000

89

Ямало-Ненецкий автономный округ

547 010

9 000 000

100 000

91

Республика Крым

1 901 578

18 000 000

150 000

92

г. Севастополь

509 992

9 000 000

100 000

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