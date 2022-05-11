📌 Какую зарплату надо иметь айтишникам для льготной ипотеки в 2022 году: таблица по всем регионам

В регионах с численностью от 1 млн. человек ипотеку дадут до 18 млн рублей при зарплате от 150 тыс. в месяц. В других регионах — до 9 млн при зарплате от 100 тыс. рублей.

Численность в регионе надо смотреть по данным Росстата на начало года, предшествующего тому, в котором оформляется ипотека. То есть для ипотеки в 2022 году надо ориентироваться на численность в вашем регионе на 01.01.2021.

Мы собрали все данные в таблицу.