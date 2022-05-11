📌 Какую зарплату надо иметь айтишникам для льготной ипотеки в 2022 году: таблица по всем регионам

В регионах с численностью от 1 млн. человек ипотеку дадут до 18 млн рублей при зарплате от 150 тыс. в месяц. В других регионах — до 9 млн при зарплате от 100 тыс. рублей.
Численность в регионе надо смотреть по данным Росстата на начало года, предшествующего тому, в котором оформляется ипотека. То есть для ипотеки в 2022 году надо ориентироваться на численность в вашем регионе на 01.01.2021.Мы собрали все данные в таблицу.
Код
Наименование региона
Численность населения, человек
Максимальный размер ипотеки, руб.
Минимальная зарплата сотрудника, руб.
01
Республика Адыгея
463 167
9 000 000
100 000
02
Республика Башкортостан
4 013 786
18 000 000
150 000
03
Республика Бурятия
985 431
9 000 000
100 000
04
Республика Алтай
220 954
9 000 000
100 000
05
Республика Дагестан
3 133 303
18 000 000
150 000
06
Республика Ингушетия
515 564
9 000 000
100 000
07
Кабардино-Балкарская Республика
869 191
9 000 000
100 000
08
Республика Калмыкия
269 984
9 000 000
100 000
09
Карачаево-Черкесская Республика
465 357
9 000 000
100 000
10
Республика Карелия
609 071
9 000 000
100 000
11
Республика Коми
813 590
9 000 000
100 000
12
Республика Марий Эл
675 332
9 000 000
100 000
13
Республика Мордовия
778 965
9 000 000
100 000
14
Республика Саха (Якутия)
981 971
9 000 000
100 000
15
Республика Северная Осетия — Алания
693 098
9 000 000
100 000
16
Республика Татарстан
3 894 120
18 000 000
150 000
17
Республика Тыва
330 368
9 000 000
100 000
18
Удмуртская Республика
1 493 356
18 000 000
150 000
19
Республика Хакасия
532 036
9 000 000
100 000
20
Чеченская Республика
1 497 992
18 000 000
150 000
21
Чувашская Республика
1 207 875
18 000 000
150 000
22
Алтайский край
2 296 353
18 000 000
150 000
23
Краснодарский край
5 683 947
18 000 000
150 000
24
Красноярский край
2 855 899
18 000 000
150 000
25
Приморский край
1 877 844
18 000 000
150 000
26
Ставропольский край
2 792 796
18 000 000
150 000
27
Хабаровский край
1 301 127
18 000 000
150 000
28
Амурская область
781 846
9 000 000
100 000
29
Архангельская область
1 127 051
18 000 000
150 000
30
Астраханская область
997 778
9 000 000
100 000
31
Белгородская область
1 541 259
18 000 000
150 000
32
Брянская область
1 182 682
18 000 000
150 000
33
Владимирская область
1 342 099
18 000 000
150 000
34
Волгоградская область
2 474 556
18 000 000
150 000
35
Вологодская область
1 151 042
18 000 000
150 000
36
Воронежская область
2 305 608
18 000 000
150 000
37
Ивановская область
987 032
9 000 000
100 000
38
Иркутская область
2 375 021
18 000 000
150 000
39
Калининградская область
1 018 624
18 000 000
150 000
40
Калужская область
1 000 980
18 000 000
150 000
41
Камчатский край
311 667
9 000 000
100 000
42
Кемеровская область
2 633 446
18 000 000
150 000
43
Кировская область
1 250 173
18 000 000
150 000
44
Костромская область
628 423
9 000 000
100 000
45
Курганская область
818 570
9 000 000
100 000
46
Курская область
1 096 488
18 000 000
150 000
47
Ленинградская область
1 892 711
18 000 000
150 000
48
Липецкая область
1 128 192
18 000 000
150 000
49
Магаданская область
139 034
9 000 000
100 000
50
Московская область
7 708 499
18 000 000
150 000
51
Мурманская область
732 864
9 000 000
100 000
52
Нижегородская область
3 176 552
18 000 000
150 000
53
Новгородская область
592 415
9 000 000
100 000
54
Новосибирская область
2 785 836
18 000 000
150 000
55
Омская область
1 903 675
18 000 000
150 000
56
Оренбургская область
1 942 915
18 000 000
150 000
57
Орловская область
724 686
9 000 000
100 000
58
Пензенская область
1 290 898
18 000 000
150 000
59
Пермский край
2 579 261
18 000 000
150 000
60
Псковская область
620 249
9 000 000
100 000
61
Ростовская область
4 181 486
18 000 000
150 000
62
Рязанская область
1 098 257
18 000 000
150 000
63
Самарская область
3 154 164
18 000 000
150 000
64
Саратовская область
2 395 111
18 000 000
150 000
65
Сахалинская область
485 621
9 000 000
100 000
66
Свердловская область
4 290 067
18 000 000
150 000
67
Смоленская область
921 127
9 000 000
100 000
68
Тамбовская область
994 420
9 000 000
100 000
69
Тверская область
1 245 619
18 000 000
150 000
70
Томская область
1 070 339
18 000 000
150 000
71
Тульская область
1 449 115
18 000 000
150 000
72
Тюменская область
3 778 053
18 000 000
150 000
73
Ульяновская область
1 218 319
18 000 000
150 000
74
Челябинская область
3 442 810
18 000 000
150 000
75
Забайкальский край
1 053 485
18 000 000
150 000
76
Ярославская область
1 241 424
18 000 000
150 000
77
г. Москва
12 655 050
18 000 000
150 000
78
г. Санкт-Петербург
5 384 342
18 000 000
150 000
79
Еврейская автономная область
156 500
9 000 000
100 000
83
Ненецкий автономный округ
44 389
9 000 000
100 000
86
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
1 687 654
18 000 000
150 000
87
Чукотский автономный округ
49 527
9 000 000
100 000
89
Ямало-Ненецкий автономный округ
547 010
9 000 000
100 000
91
Республика Крым
1 901 578
18 000 000
150 000
92
г. Севастополь
509 992
9 000 000
100 000