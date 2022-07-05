Валюта

Путин ограничил резидентов РФ в зачислении валюты на свои зарубежные счета

Президент запретил резидентам РФ переводить дивиденды от российских компаний на свои зарубежные счета.

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Положение о запрете таких операций применяется, «в случае если зачисление иностранной валюты и осуществление переводов денежных средств связаны с перечислением резидентами денежных средств, полученных в виде дивидендов по акциям российских акционерных обществ либо при распределении прибыли российских обществ с ограниченной ответственностью, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов».

Об этом говорится в Указе от 05.07.2022 № 430.

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