АУСН

Новый бизнес заплатит свой первый налог по АУСН на месяц позже: пример

С 1 июля вновь зарегистрированные компании и ИП из четырех регионов могут перейти на АУСН. Когда им платить первый налог – зависит от того, когда они подали уведомление о переходе на новый спецрежим.

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Разъяснения дает ФНС в письме от 01.07.2022 № СД-4-3/8340@.

Налоговый период по АУСН – календарный месяц.

Налоговики до 15 числа следующего месяца сообщают через личный кабинет сумму налога, которую надо уплатить до 25 числа.

Напомним, перейти на АУСН можно в течение 30 дней с момента регистрации фирмы («открытия» ИП). В этом случае АУСН будет с даты регистрации.

Может возникнуть такая ситуация, когда бизнес открыли в одном месяце, а уведомление о переходе на АУСН подала в другом. Ведь главное, уложиться в 30 дней.

ФНС пояснила, что в такой ситуации свой первый налог по АУСН бизнес заплатит позже.

Налог за первый налоговый период будет включен в следующий налоговый период.

Таким образом, бизнес сможет спокойно воспользоваться своим правом на корректировку данных, которые банки передают в ИФНС и все сроки будут соблюдены.

Пример

ИП зарегистрировался 25 июля. 20 августа он подает уведомление о переходе на АУСН с 25 июля.

По обычной схеме налоговики должны были до 15 августа насчитать ему налог, а до 25.08 ИП должен уплатить его. Но как все успеть, если уведомление он подал только 20.08?

Поэтому ФНС считает, что налог за июль такому ИП начислят до 15.09 (вместе с налогом за август). А уплатить первый налог ИП должен до 25.09.

Если же этот ИП подаст уведомление до 31.07, то первый налог ему начислят 15.08, а уплатить его надо до 25.08.

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