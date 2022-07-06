Вебинары для бухгалтеров

У бухгалтеров все больше вопросов про учет аренды в 1С по новому ФСБУ. Важный вебинар уже завтра

Новый ФСБУ 25/2018 «Аренда» надо применять прямо сейчас, но никто не может толком объяснить, как это делать в 1С. Мы нашли эксперта, который ответит на этот вопрос!

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7 июля в 15:00 мск на бесплатном вебинаре «Учет аренды по ФСБУ 25/2018 в 1С» эксперт подробно и на понятных примерах объяснит, как работать по новым правилам и отражать аренду в 1С по новому ФСБУ.

Преподаватель — сертифицированный преподаватель ЦСО по курсу 1С Бухгалтерия 8.3 Адиль Кудьяров. Он настоящий гуру в ФСБУ!

Материал курса нагляден: все через примеры и образцы, расчеты.

На курсе пошагово рассмотрим:

  • аренду с признанием права пользования активом;
  • учет лизинга в 1С Бухгалтерия 8.3 у лизингополучателя;
  • учет имущества, передаваемого в аренду, в программе 1С Бухгалтерия 8.3 и многое другое.

Приходите, задавайте вопросы, скачивайте материалы и получите сертификат!

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