У бухгалтеров все больше вопросов про учет аренды в 1С по новому ФСБУ. Важный вебинар уже завтра

7 июля в 15:00 мск на бесплатном вебинаре «Учет аренды по ФСБУ 25/2018 в 1С» эксперт подробно и на понятных примерах объяснит, как работать по новым правилам и отражать аренду в 1С по новому ФСБУ.

Преподаватель — сертифицированный преподаватель ЦСО по курсу 1С Бухгалтерия 8.3 Адиль Кудьяров. Он настоящий гуру в ФСБУ!

Материал курса нагляден: все через примеры и образцы, расчеты.

На курсе пошагово рассмотрим:

аренду с признанием права пользования активом;

учет лизинга в 1С Бухгалтерия 8.3 у лизингополучателя;

учет имущества, передаваемого в аренду, в программе 1С Бухгалтерия 8.3 и многое другое.

Приходите, задавайте вопросы, скачивайте материалы и получите сертификат!

>>> Записаться можно здесь