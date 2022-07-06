Пошли проблемы со сдачей СЗВ-ТД. От ПФР приходит отказ

Эта проблема стала предметом обсуждения в нашем Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

Проблема приема на стороне ПФР. О ней знают, ее исправляют.

Коллеги заверяют, что переотправлять отчет, когда проблема будет устранена, не нужно. Все уйдет само собой.

Но бухгалтеров волную штрафы. Дело в том, что срок сдачи СЗВ-ТД очень жесткий. По приемам-увольнениям надо отчитаться за один день. Времени на раскачку и ожидание, когда ПФР все наладит, у работодателей просто нет.

Вот что пишут участники обсуждения:

— Сегодня наконец-то дозвонилась до ПФР, сказали, что пришлют форму для обращения в техподдержку. А по поводу штрафов посоветовали сделать скрин отправок и ответных писем с ошибкой, если вдруг они же надумают наказать

А вы не столкнулись с проблемой при сдаче СЗВ-ТД?