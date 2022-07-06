Карьера бухгалтера

Большинство бухгалтеров уверены, что сами управляют своей карьерой. Показал опрос

В том, что они управляют своей карьерой, чаще убеждены маркетологи, менеджеры по продажам и медсестры. Продавцы, охранники и операторы call-центров заявили, что зависимы от обстоятельств.

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Данные приводит в своем опросе портал по поиску работы SuperJob. В исследовании приняли участие 3000 работающих россиян из всех регионов страны, в том числе и бухгалтеры.

Среди бухгалтеров:

  • 15% однозначно уверены, что сами управляют своей карьерой;
  • 37% скорее да, чем нет;
  • 40% сомневаются в этом;
  • 8% считают, что зависимы от обстоятельств.

В том, что они управляют своей карьерой 62% россиян, при этом каждый четвертый (24%) уверен в этом однозначно, а 38% скорее уверены.

К таким выводам опрошенные пришли, поскольку, по их словам, они сами принимают решения, где работать и учиться, как профессионально развиваться, когда уволиться.

 

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