Большинство бухгалтеров уверены, что сами управляют своей карьерой. Показал опрос

Данные приводит в своем опросе портал по поиску работы SuperJob. В исследовании приняли участие 3000 работающих россиян из всех регионов страны, в том числе и бухгалтеры.

Среди бухгалтеров: 15% однозначно уверены, что сами управляют своей карьерой;

37% скорее да, чем нет;

40% сомневаются в этом;

8% считают, что зависимы от обстоятельств.

В том, что они управляют своей карьерой 62% россиян, при этом каждый четвертый (24%) уверен в этом однозначно, а 38% скорее уверены.

К таким выводам опрошенные пришли, поскольку, по их словам, они сами принимают решения, где работать и учиться, как профессионально развиваться, когда уволиться.