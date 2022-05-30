Бухгалтеры все чаще ищут работу на Бухджобе. Приходите и вы искать

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Вот из последнего: ищут заместителя главного бухгалтера в Группу компаний IGS (IT).
Обязанности:
- ведение всех участков бухгалтерского учёта (ОСНО, УСН);
- ведение кадрового учёта;
- работа с первичными документами;
- контроль дебиторской и кредиторской задолженности;
- налоговое планирование и оптимизация;
- работа с клиент-Банком, ЭДО, работа в 1С.
Просят: опыт работы от 5 лет, знание всех участков бухгалтерского учёта: ОСНО, УСН, высшее образование и знание 1С, Контур Диадок, СБИС.
Расположение — Москва (офис в 5 минутах от м.Нахимовский проспект), зарплата — 80-100 тыс. рублей.
Оформляют по ТК РФ, график работы 5/2.
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