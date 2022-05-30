Карьера бухгалтера

Бухгалтеры все чаще ищут работу на Бухджобе. Приходите и вы искать

Каждый день на канале добавляется по нескольку новых вакансий.

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«Бух.Джоб» — это лучший агрегатор вакансий для бухгалтера в Телеграм. Мы продолжаем собирать там топовые вакансии, и все по четкой схеме: кто нужен, что делать, где и сколько платят.

Вот из последнего: ищут заместителя главного бухгалтера в Группу компаний IGS (IT).

Обязанности:

  • ведение всех участков бухгалтерского учёта (ОСНО, УСН);
  • ведение кадрового учёта;
  • работа с первичными документами;
  • контроль дебиторской и кредиторской задолженности;
  • налоговое планирование и оптимизация;
  • работа с клиент-Банком, ЭДО, работа в 1С.

Просят: опыт работы от 5 лет, знание всех участков бухгалтерского учёта: ОСНО, УСН, высшее образование и знание 1С, Контур Диадок, СБИС.

Расположение — Москва (офис в 5 минутах от м.Нахимовский проспект), зарплата — 80-100 тыс. рублей.

Оформляют по ТК РФ, график работы 5/2.

Контакты можно посмотреть тут.

И полистайте еще «Бухджоб». А лучше подписывайтесь! Хотите — закиньте свое резюме. А если вы сами ищете бухгалтера — разместите свою вакансию вот тут.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
Набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 июня. Места в группе пока есть. Программу курса посмотреть можно тут

 

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