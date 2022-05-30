Бухгалтеры все чаще ищут работу на Бухджобе. Приходите и вы искать

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Вот из последнего: ищут заместителя главного бухгалтера в Группу компаний IGS (IT).

Обязанности: ведение всех участков бухгалтерского учёта (ОСНО, УСН);

ведение кадрового учёта;

работа с первичными документами;

контроль дебиторской и кредиторской задолженности;

налоговое планирование и оптимизация;

работа с клиент-Банком, ЭДО, работа в 1С.

Просят: опыт работы от 5 лет, знание всех участков бухгалтерского учёта: ОСНО, УСН, высшее образование и знание 1С, Контур Диадок, СБИС.

Расположение — Москва (офис в 5 минутах от м.Нахимовский проспект), зарплата — 80-100 тыс. рублей.

Оформляют по ТК РФ, график работы 5/2.

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