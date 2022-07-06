ФНС объяснила, как выделить курортный сбор в чеке, чтобы не переплатить налог на прибыль

ФНС в письме от 21.06.2022 № КВ-4-3/7654@ сообщает, что считает низким риск того, что сумма курортного сбора попадет в облагаемую выручку налогоплательщика. Однако, чтобы полностью исключить этот риск, рекомендует:

Среди прочих предметов расчета кассового чека передавать реквизит «признак предмета расчета» (тег 1212) со значением «18».

Ранее мы писали, что эксперимент с курортным сбором заказчивается в 2022 году и его предлагают отменить навсегда, но регионы просят продлить курортный сбор на 5 лет.