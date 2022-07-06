Курортный сбор

ФНС объяснила, как выделить курортный сбор в чеке, чтобы не переплатить налог на прибыль

Гостиницы в некоторых регионах обязаны включать в стоимость счета курортный сбор. Чтобы сумма этого сбора не попала в облагаемую выручку, ФНС рекомендует использовать дополнительные коды кассовых чеков.

Версия для печати

ФНС в письме от 21.06.2022 № КВ-4-3/7654@ сообщает, что считает низким риск того, что сумма курортного сбора попадет в облагаемую выручку налогоплательщика. Однако, чтобы полностью исключить этот риск, рекомендует:

Среди прочих предметов расчета кассового чека передавать реквизит «признак предмета расчета» (тег 1212) со значением «18».

Ранее мы писали, что эксперимент с курортным сбором заказчивается в 2022 году и его предлагают отменить навсегда, но регионы просят продлить курортный сбор на 5 лет.

 

Бухгалтер и отпуск или «Все держится только на мне»

Лето, морюшко зовет, сотрудники вызывают зависть шоколадным загаром. А бухгалтеры строят планы - как втиснуть отдых между отчетными периодами и при этом не словить десяток требований (ФНС как чувствует, когда ты пишешь заявление на отпуск).

Бухгалтер и отпуск или «Все держится только на мне»

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Учет расходов

Как правильно платить за рекламу в интернете. Чек-лист бухгалтеру

На первый взгляд кажется, что никаких правил в оплате нет, главное соблюсти сроки. Но на самом деле от выбранного способа платежа зависит, сможет ли компания учесть этот расход при расчете налогов.

Как правильно платить за рекламу в интернете. Чек-лист бухгалтеру