Налоговые проверки

Налоговые проверки в этом году никто не отменял, напомнил Минфин

В 2022 году отменили плановые проверки бизнеса. Но налоговых проверок мораторий не касается.

Версия для печати

Разъяснение дает Минфин в письме от 15.06.2022 № 03-02-07/56732.

Многие бизнесмены уверены, что отменили абсолютно все проверки, и главным образом — налоговые. Но это не так.

Отменили проверки, которые регулируются законами:

  • от 31.07.2020 № 348-ФЗ о госконтроле;
  • от 26.12.2008 № 294-ФЗ о защите прав юрлиц и ИП при госконтроле.

Но нормы этих законов к налоговому контролю отношения не имеют.

Таким образом, никакой отмены для плановых налоговых проверок в этом голу нет, сообщает Минфин.

Так что выездные налоговые проверки законны.

НДФЛ

💣 Минфин передумал. Требует облагать НДФЛ компенсацию за задержку зарплаты

Если компания задерживает зарплату, сотрудникам положена компенсация. Много лет идут споры по поводу взносов с этой компенсации. Но по НДФЛ была четкая позиция фискалов – налога нет. И вот неожиданно Минфин передумал и поменял свое мнение.

УСН

Учет убытков на УСН

Убытки, полученные предпринимателем или организацией, при выполнении определенных условий могут снижать налоговую нагрузку в будущих отчетных периодах. Рассмотрим особенности учета и правила списания убытков для организаций и ИП, применяющих УСН.

Учет убытков на УСН

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить

Бухгалтер и отпуск или «Все держится только на мне»

Лето, морюшко зовет, сотрудники вызывают зависть шоколадным загаром. А бухгалтеры строят планы - как втиснуть отдых между отчетными периодами и при этом не словить десяток требований (ФНС как чувствует, когда ты пишешь заявление на отпуск).

Бухгалтер и отпуск или «Все держится только на мне»