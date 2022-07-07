Налоговые проверки в этом году никто не отменял, напомнил Минфин

Разъяснение дает Минфин в письме от 15.06.2022 № 03-02-07/56732.

Многие бизнесмены уверены, что отменили абсолютно все проверки, и главным образом — налоговые. Но это не так.

Отменили проверки, которые регулируются законами:

от 31.07.2020 № 348-ФЗ о госконтроле;

от 26.12.2008 № 294-ФЗ о защите прав юрлиц и ИП при госконтроле.

Но нормы этих законов к налоговому контролю отношения не имеют.

Таким образом, никакой отмены для плановых налоговых проверок в этом голу нет, сообщает Минфин.

Так что выездные налоговые проверки законны.