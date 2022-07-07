Карьера бухгалтера

Найдите бухгалтера на «Клерке». Бесплатно

«Клерк» создал отдельный канал Бухджоб для публикации вакансий для бухгалтеров.

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У вас открыта вакансия бухгалтер или главный бухгалтер? Мы ее закроем. «Клерк» создал проект для компаний, ищущих бухгалтеров. 

Что нужно сделать

1. Для того чтобы опубликовать вакансию нужно заполнить форму вот тут, где описать вакансию для бухгалтера или другого финансового специалиста.

3. После модерации мы опубликуем вакансию в Telegram: https://t.me/buhjob и https://t.me/buhhunter и в самой главной группе для бухгалтеров: "Красный уголок бухгалтера". В этих группах десятки тысяч бухгалтеров в активном поиске работы.

4. А вам останется только ждать нового специалиста. Поверьте, недолго. На «Клерке» очень много посетителей. 

Страховые взносы

Прошлогодние взносы ИП в 1% от дохода весь этот год будут в переплате

Сейчас в личном кабинете у многих ИП до сих пор висит переплата по страховым взносам в размере 1% от дохода свыше 300 тыс. рублей, хотя это взносы за 2021 год. Все дело в отсрочке, которую дали бизнесу.

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Обучение для бухгалтеров

Бухгалтеры еще не разобрались с новыми правилами по взносам, а Минфин опять все меняет. Вебинар, чтобы работать без штрафов

Страховые взносы – один из самых непростых вопросов. Даже налоговики путаются, на какие выплаты их надо начислять, а на какие нет. Неразберихи добавляют изменения в тарифах.

Бухгалтерская отчетность

Что указывается в строке 2210 Коммерческие расходы?

Строка 2210 — Коммерческие расходы отчета о финансовых результатах заполняется в случаях, когда предприятие ведет счет 44 «Расходы на продажу». Уточним, какие расходы относятся к коммерческим в производственных и торговых фирмах, а также расскажем о вариантах списания таких расходов в бухгалтерском учете и отражении их в бухгалтерской отчетности.

Что указывается в строке 2210 Коммерческие расходы?