Найдите бухгалтера на «Клерке». Бесплатно

У вас открыта вакансия бухгалтер или главный бухгалтер? Мы ее закроем. «Клерк» создал проект для компаний, ищущих бухгалтеров.

Что нужно сделать

1. Для того чтобы опубликовать вакансию нужно заполнить форму вот тут, где описать вакансию для бухгалтера или другого финансового специалиста.

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3. После модерации мы опубликуем вакансию в Telegram: https://t.me/buhjob и https://t.me/buhhunter и в самой главной группе для бухгалтеров: "Красный уголок бухгалтера". В этих группах десятки тысяч бухгалтеров в активном поиске работы.

4. А вам останется только ждать нового специалиста. Поверьте, недолго. На «Клерке» очень много посетителей.