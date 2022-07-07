Отчитываться о травматизме за 2022 год придется по новой форме

Что нового:

форму 7-травматизм, приложения и указания по их заполнению утвердили приказом Росстата № 485 от 01.07.2022;

в приложении скорректировали круг респондентов, чтобы привести его в соответствие с формой;

изменили срок сдачи: отчет за 2022 год нужно подать с 20 февраля по 1 марта 2023 года. Раньше: с 1-го рабочего дня после отчетного года по 25 января.

Форму все так же надо предоставить раз в год, а приложение — раз в 3 года.

Чуть ранее, в начале июля, Росстат обновил формы по сделкам и основным фондам и добавил одну новую.