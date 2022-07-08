Инвестиции

Инвестдайджест. На Мосбирже опять слабый рост. Рубль укрепляется

Сегодня рубль может закрепиться на отметки в 60 за доллар из-за подорожания нефти.

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📊 Индекс МосБиржи на закрытии в среду прибавил 0,21%. Больше всех подешевели акции Татнефти. Выросли акции Белуги после публикации хорошей отчётности, а также расписки OZON.

🇷🇺 Рубль вчера стабилизировался и в конце дня сумел прибавить 2%, закрепившись ниже 62 за доллар. Как полагают аналитики благодаря укреплению нефти рубль сегодня может приблизиться к 60 за доллар.

🛢 Утром Brent торгуется в диапазоне $104–106 за баррель. Если макростатистика в США покажет рост числа рабочих мест и почасовой заработной платы, то сорт может подорожать до $108 за баррель.

💼 В четверг доходности выпусков ОФЗ до трёх лет снизились на 12–18 б. п., более длинных — на 2-10 б. п. Рынок восстанавливается благодаря стабилизации рубля и низкой недельной инфляции.

 

Поо материалам СберИнвестиции

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