Налоговики утвердили коды доходов и вычетов для НДФЛ и взносов на АУСН

Опубликован приказ ФНС от 07.06.2022 № ЕД-7-11/473@.

Банк сам будет удерживать, перечислять НДФЛ и сообщать данные в ИФНС.

В приказе 3 приложения:

коды доходов по НДФЛ;

коды вычетов по НДФЛ;

коды выплат, необлагаемых страховыми взносами

Например, ввели такие новые коды доходов:

4901 — необлагаемые НДФЛ доходы;

4902 — выплаты, не являющиеся доходом;

4903 — выплаты, в отношении которых налогоплательщики самостоятельно исчисляют и уплачивают налог.

Коды вычетов — те же, что сейчас для НДФЛ.

По страховым взносам коды такие: 01 — выплаты, необлагаемые всеми взносами;

02 — выплаты, необлагаемые взносами на ОПС;

03 — выплаты, необлагаемые взносами на ОСС;

04 — выплаты, необлагаемые взносами на ОМС.

На АУСН тариф взносов 0%. Но ПФР все равно будет начислять баллы для пенсии. Для этого надо знать, какие доходы учитывать как облагаемые (пусть и по тарифу 0%), а какие — необлагаемые.

ФНС не успевала вовремя издать приказ (он был на регистрации в Минюсте), поэтому ранее эти коды были доведены письмом от 27.06.2022 БС-4-11/7927@.