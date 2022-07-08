Налоговики утвердили коды доходов и вычетов для НДФЛ и взносов на АУСН

Опубликован приказ ФНС от 07.06.2022 № ЕД-7-11/473@.
Банк сам будет удерживать, перечислять НДФЛ и сообщать данные в ИФНС.
В приказе 3 приложения:
- коды доходов по НДФЛ;
- коды вычетов по НДФЛ;
- коды выплат, необлагаемых страховыми взносами
Например, ввели такие новые коды доходов:
- 4901 — необлагаемые НДФЛ доходы;
- 4902 — выплаты, не являющиеся доходом;
- 4903 — выплаты, в отношении которых налогоплательщики самостоятельно исчисляют и уплачивают налог.
Коды вычетов — те же, что сейчас для НДФЛ.
По страховым взносам коды такие:
- 01 — выплаты, необлагаемые всеми взносами;
- 02 — выплаты, необлагаемые взносами на ОПС;
- 03 — выплаты, необлагаемые взносами на ОСС;
- 04 — выплаты, необлагаемые взносами на ОМС.
На АУСН тариф взносов 0%. Но ПФР все равно будет начислять баллы для пенсии. Для этого надо знать, какие доходы учитывать как облагаемые (пусть и по тарифу 0%), а какие — необлагаемые.
ФНС не успевала вовремя издать приказ (он был на регистрации в Минюсте), поэтому ранее эти коды были доведены письмом от 27.06.2022 БС-4-11/7927@.