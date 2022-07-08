«Максима» предложит бизнесу ERP-решения на базе «1С»

После ухода западных вендоров ERP-систем, заказчики стали ощущать острую потребность в российских платформах.

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Группа компаний «Максима», которую мы хорошо знаем по ее ключевому активу «МаксимаТелеком», выходит на рынок внедрения ERP-систем, основанных на отечественных решениях. Логично, с учетом того, что компании группы давно участвуют в крупных проектах по интеграции. Поэтому в продуктовом арсенале для цифровизации промышленности ERP-решения это важный, если не базовый, инструмент.

Для этого, группа приобрела 50,1% компании «Бизнес стратегия технологии». В дальнейшем «Максима» планирует наращивать направление, расширяя команду и портфель проектов.

Как отмечает глава совета директоров группы Сергей Асланян, после ухода западных вендоров ERP-систем, заказчики стали ощущать острую потребность в российских платформах.

«Сочетая стратегию по приобретению активов и привлечение в команду лучших специалистов, мы рассчитываем сформировать лидирующую компетенцию по российским ERP-решениям».

Стороны планируют объединить компетенции для совместной реализации проектов, используя ресурсы БСТ и созданной в «Максиме» практики систем автоматизации процессов и управления ресурсами предприятия.

В будущем «Максима» планирует выйти на новые рынки и продолжить процесс диверсификации бизнеса, расширяя профильную практику в новых отраслях.

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