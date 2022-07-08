Мошенники рассылают письма о денежных компенсациях от имени Росфинмониторинга. А еще звонят от имени операторов связи

В первом варианте мошенничества преступники отправляют электронные письмах от лица Росфинмониторинга и запрашивают конфиденциальные данные. Якобы они нужны для получения неких денежных компенсаций (на что Росфинмониторинг по закону права не имеет). Об этом сообщил ТАСС.

Письма о начислении денег приходят с почтовых адресов: info3@fedsfm.ru, info6@fedsfm.ru или похожих. А официальный адрес ведомства - info@fedsfm.ru, который используется только для ответов на входящие письма организаций.

Еще об одной схеме рассказал Центробанк.

В этом случае мошенники звонят под видом службы поддержки оператора связи и говорят, что номер абонента скоро перестанет действовать. На вопрос "что делать" сразу предлагают набрать на телефоне комбинацию цифр. Если набрать такую комбинацию, вы подключите переадресацию звонков и текстовых сообщений, в том числе с смс-кодами от банка, на номера мошенников.

Дальше похитить ваши деньги несложно.