Экономические преступления

Участие в финансовых пирамидах приводит к потерям

Потери от участия в финансовых пирамидах за год составили от 10 до 12 миллиардов рублей. Так подсчитал ЦБ.

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Указанная сумма примерная. Реальные объемы потерь можно посчитать по результатам рассмотрения уголовных дел в судах.

По словам главы департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха в последнее время цикл жизни финансовых пирамид сократился до 2,5-3 месяцев и большинство таких организаций работают онлайн. Из-за мошеннических пирамид без денег остается существенное число людей. Об этом сообщил Frank Media.

ЦБ рассказал о самых распространенных схемах мошенников:

  • псевдо-услуга, когда предлагают очистить свою кредитную историю. Деньги берутся, истории кредитные не зачищаются, организаторы исчезают,
  • предложение закрыть кредит за 30% от стоимости займа,
  • кража денег под видом сотрудников служб оператора сотовой связи.

Также по словам Ляха не надо обращать внимание на призывы спасти денежные средства в зарубежных юрисдикциях: вложиться в иностранный проект, в иностранные ценные бумаги.

 

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