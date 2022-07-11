Не забывайте в зарплатных платежках указывать код для удержаний, предупреждает Минфин

Коды такие:

1 — зарплата и иные доходы, по которым установлены ограничения размеров удержания;

2 — доходы, на которые не может быть обращено взыскание и которые имеют характер периодических выплат ;

; 3 — доходы, к которым ограничения по обращению взыскания не применяются и которые имеют характер периодических выплат ;

; 4 — доходы, на которые не может быть обращено взыскание и которые имеют характер единовременных выплат ;

; 5 — доходы, к которым ограничения по обращению взыскания не применяются и которые имеют характер единовременных выплат.

Доходами, по которым установлены ограничения для удержаний, перечислены в статье 99 Закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Доходы, на которые не может быть обращено взыскание, перечислены в статье 101 закона № 229-ФЗ.

Если выплата не подходит ни под статью 99, ни под статью 101, то код дохода указывать в платежке не надо.

Минфин в письме от 31.05.2022 № 05-09-05/51521 сообщает, что код очень важен для сохранности дохода граждан от необоснованного списания.

Поэтому не забывайте ставить его. Более того Минфин считает, что в программы внутреннего финансового контроля и аудита надо включить проверку по вопросу кодов в зарплатных платежках.