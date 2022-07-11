Чтобы засекретить данные о фирме в ЕГРЮЛ, надо подать форму Р13014 с листом М

Закон о госрегистрации юрлиц и ИП (№ 129-ФЗ) дает такую возможность.
Чтобы засекретить информацию о фирме, надо внести изменения в ЕГРЮЛ. Для этого надо сдать заявление по форме № Р13014.
В нем надо указать сведения, доступ к которым подлежит ограничению, и обстоятельства, являющихся основанием для ограничения доступа.
В форме Р13014 надо, в том числе, заполнить лист М.
Такое разъяснение дала ФНС в письме от 29.06.2022 № КВ-3-14/6802@.
В постановлении правительства от 05.04.2022 № 586 перечислено, какую информацию можно закрыть:
- состав учредителей и размер их долей;
- руководитель компании;
- реорганизация;
- филиалы;
- лицензии.
Случаи, когда доступ можно закрыть, перечислены в постановлении правительства от 06.06.2022 № 729:
- если в отношении юрлица введены иностранные санкции;
- если это уполномоченный банк по ГОЗ;
- если юрлицо находится в Крыму или Севастополе.