Чтобы засекретить данные о фирме в ЕГРЮЛ, надо подать форму Р13014 с листом М

Закон о госрегистрации юрлиц и ИП (№ 129-ФЗ) дает такую возможность.

Чтобы засекретить информацию о фирме, надо внести изменения в ЕГРЮЛ. Для этого надо сдать заявление по форме № Р13014.

В нем надо указать сведения, доступ к которым подлежит ограничению, и обстоятельства, являющихся основанием для ограничения доступа.

В форме Р13014 надо, в том числе, заполнить лист М.

Такое разъяснение дала ФНС в письме от 29.06.2022 № КВ-3-14/6802@.

В постановлении правительства от 05.04.2022 № 586 перечислено, какую информацию можно закрыть:

состав учредителей и размер их долей;

руководитель компании;

реорганизация;

филиалы;

лицензии.

Случаи, когда доступ можно закрыть, перечислены в постановлении правительства от 06.06.2022 № 729: