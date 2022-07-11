Регистрация и ликвидация бизнеса

Чтобы засекретить данные о фирме в ЕГРЮЛ, надо подать форму Р13014 с листом М

Сведения из ЕГРЮЛ может увидеть любой желающий. Они в свободном доступе. Но такой широкий доступ можно ограничить, засекретив часть сведений — о собственниках бизнеса, о руководителе.

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Закон о госрегистрации юрлиц и ИП (№ 129-ФЗ) дает такую возможность.

Чтобы засекретить информацию о фирме, надо внести изменения в ЕГРЮЛ. Для этого надо сдать заявление по форме № Р13014.

В нем надо указать сведения, доступ к которым подлежит ограничению, и обстоятельства, являющихся основанием для ограничения доступа.

В форме Р13014 надо, в том числе, заполнить лист М.

Такое разъяснение дала ФНС в письме от 29.06.2022 № КВ-3-14/6802@.

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В постановлении правительства от 05.04.2022 № 586 перечислено, какую информацию можно закрыть:

  • состав учредителей и размер их долей;
  • руководитель компании;
  • реорганизация;
  • филиалы;
  • лицензии.

Случаи, когда доступ можно закрыть, перечислены в постановлении правительства от 06.06.2022 № 729:

  • если в отношении юрлица введены иностранные санкции;
  • если это уполномоченный банк по ГОЗ;
  • если юрлицо находится в Крыму или Севастополе.

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