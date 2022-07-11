Штрафы за потерю персданных смягчат. Бизнес предлагает первую утечку не считать нарушением

Решение принято после совещания ведомства с представителями бизнеса. Об этом сообщает «Коммерсантъ». На встрече присутствовали руководители «Ростелекома», МТС, «Авито», «Яндекса», Ozon, «Вымпелкома», VK. Они настаивали на том, что жесткие наказания за утечки ухудшат условия для ведения бизнеса.

Министерство уже согласилось уменьшить размер штрафа за утечку ниже 1% от оборота. Детали пока обсуждаются. Также могут снизить штраф за утаивание факта утечки от Роскомнадзора.

Предприниматели предложили трехступенчатую систему наказания за утечки: предупреждения за первую утечку данных;

при повторной утечке, компания должна заплатить крупный штраф;

при третьей утечке на организацию налагается оборотный штраф.

Поправки в законопроект за две недели разработают предприниматели вместе с «Ростелекомом» и VK.

Ранее Минцифры поддержало законопроект, который вводит штраф за потерю персональных данных в размере 1% от годовой выручки. До 3% компания может заплатить, если своевременно не сообщила об утечке Роскомнадзору.