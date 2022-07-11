Ипотека

Банки обяжут давать ипотеку неблагонадежным заемщикам. Банкиры насторожились

Причины для отказа банка в выдаче льготной ипотеки власти хотят ограничить законодательно. Также пересмотрят норму об отказе в ипотеке при наличии плохой кредитной истории заемщика.

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Соответствующий законопроект появился в базе данных Госдумы 8 июля. Он внесен на рассмотрение сенатором Еленой Шумиловой.

Документ включает закрытый перечень оснований, по которым банки могут отказывать в выдаче льготной ипотеки. По необоснованным отказам вводится внесудебный механизм урегулирования споров.

По законопроекту отказать в выдаче льготной ипотеке можно если:

  • доход заемщика менее 50% от ежемесячного платежа;
  • долги заемщика по исполнительным производствам составляют более 50% от дохода за полгода;
  • в отношении заемщика ведется процедура банкротства;
  • заемщик предоставил недостоверные сведения или документы при получении кредита.

При этом плохая кредитная история не является препятствием для получения льготной ипотеки.

Банкиры идею восприняли настороженно и считают, что она приведет к росту просроченной задолженности.

Сегодня банки отказывают в выдаче льготной ипотеки примерно в 7% случаев. Часто отказы получают клиенты даже при наличии подтверждающих платежеспособность документов.

 

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