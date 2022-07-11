Банки обяжут давать ипотеку неблагонадежным заемщикам. Банкиры насторожились

Соответствующий законопроект появился в базе данных Госдумы 8 июля. Он внесен на рассмотрение сенатором Еленой Шумиловой.
Документ включает закрытый перечень оснований, по которым банки могут отказывать в выдаче льготной ипотеки. По необоснованным отказам вводится внесудебный механизм урегулирования споров.
По законопроекту отказать в выдаче льготной ипотеке можно если:
- доход заемщика менее 50% от ежемесячного платежа;
- долги заемщика по исполнительным производствам составляют более 50% от дохода за полгода;
- в отношении заемщика ведется процедура банкротства;
- заемщик предоставил недостоверные сведения или документы при получении кредита.
При этом плохая кредитная история не является препятствием для получения льготной ипотеки.
Банкиры идею восприняли настороженно и считают, что она приведет к росту просроченной задолженности.
Сегодня банки отказывают в выдаче льготной ипотеки примерно в 7% случаев. Часто отказы получают клиенты даже при наличии подтверждающих платежеспособность документов.