Инвестдайджест. На Мосбирже спад. Рубль дорожает после интервью главы Минфина

📊 Индекс МосБиржи завершил день падением на 2,71%. Давление на рынок оказали заявления о возможности новых санкций. Также отмечено падение котировок отдельных бумаг, к примеру, акции Газпрома подешевели на 4,6%.

🇷🇺 Рубль подорожал более чем на 3%, закрепившись ниже 59 за доллар. Не исключено, что сегодня рубль закрепится около 58–59 за доллар на заявлениях министра финансов Антона Силуанова о возможном возобновлении Минфина покупки валюты и о «новой реальности с долларом по 50 рублей».

🛢 Во вторник утром Brent отступили к отметке $105 за баррель. Рынок обеспокоен тем, что во многих китайских городах вводятся новые карантинные ограничения. Сегодня сорт может подешеветь до $103,7 за баррель.

💼 В сегменте ОФЗ до трёх лет доходности почти не изменились, а на остальных участках повысились в среднем на 5 б. п. Цены снизились из-за ослабления рубля и комментариев зампреда ЦБ Алексея Заботкина об отсутствии условий для дефляции в России.

По материала СберИнвестиции