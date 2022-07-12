Инвестиции

Инвестдайджест. На Мосбирже спад. Рубль дорожает после интервью главы Минфина

На рынок давит возможность новых западных санкций, а на рубль заявления главы Минфина.

Версия для печати

📊 Индекс МосБиржи завершил день падением на 2,71%. Давление на рынок оказали заявления о возможности новых санкций. Также отмечено падение котировок отдельных бумаг, к примеру, акции Газпрома подешевели на 4,6%.

🇷🇺 Рубль подорожал более чем на 3%, закрепившись ниже 59 за доллар. Не исключено, что сегодня рубль закрепится около 58–59 за доллар на заявлениях министра финансов Антона Силуанова о возможном возобновлении Минфина покупки валюты и о «новой реальности с долларом по 50 рублей».

🛢 Во вторник утром Brent отступили к отметке $105 за баррель. Рынок обеспокоен тем, что во многих китайских городах вводятся новые карантинные ограничения. Сегодня сорт может подешеветь до $103,7 за баррель.

💼 В сегменте ОФЗ до трёх лет доходности почти не изменились, а на остальных участках повысились в среднем на 5 б. п. Цены снизились из-за ослабления рубля и комментариев зампреда ЦБ Алексея Заботкина об отсутствии условий  для дефляции в России.

По материала СберИнвестиции

Пенсии

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастет пенсия. Рассказываем, на сколько

Фактически для работающих пенсионеров действует тройное ограничение. Во-первых, их лишили индексации. Во-вторых, им обрезали перерасчет 3 баллами. В-третьих, эти обрезанные баллы пересчитывают в рубли «по курсу», действующему не сейчас, а в год выхода их на пенсию.

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастет пенсия. Рассказываем, на сколько
УК РФ

Главбуха и гендира будет тяжелее привлечь к уголовке из-за неуплаты налогов. Законопроект уже в Госдуме

Неуплата налогов и сборов в бюджет относится к экономическим преступлениям, которые посягают на финансовое благополучие государства, поскольку налоги составляют в структуре бюджета страны около 60% от общих доходов федерального бюджета. Разбираем новый законопроект о смягчении уголовной ответственности за неуплату налогов.

Главбуха и гендира будет тяжелее привлечь к уголовке из-за неуплаты налогов. Законопроект уже в Госдуме

Повышение квалификации

Статистическая отчетность

Как бухгалтеру заполнить ПМ-ТОРГ

Инструкция по заполнению ПМ-ТОРГ пригодится тем, кто обязан отчитываться в статистику по оборотам в оптовой торговле. Каковы периодичность и сроки представления статистической формы? Как вносить данные в таблицу бланка? Алгоритм заполнения ПМ-ТОРГ — в нашем обзоре.

Как бухгалтеру заполнить ПМ-ТОРГ
Кадровый учет

Если новый сотрудник потерял свою трудовую книжку, ему надо завести дубликат

С 2021 года новые бумажные трудовые книжки сотрудникам не заводят. Но это касается только тех, у кого это первая работа. Если человек работал до 2021 года, право на бумажную трудовую у него сохраняется, даже если сама трудовая не сохранилась.

Мероприятия

Разместить
IT-компании

Попасть в реестр аккредитованных IT-компаний будет сложнее

IT-компании могут платить низкие страховые взносы, не платить налог на прибыль, а их сотрудники могут получить отсрочку от армии и льготную ипотеку. Но для всех этих льгот надо быть в реестре. Сейчас попасть туда легко. Но скоро все изменится.