Штраф за утечку персональных данных будет поэтапный

Буквально вчера мы писали, что ведомство уже согласилось уменьшить размер штрафа за утечку ниже 1% от оборота.

А сегодня Коммерсант сообщил, что Минцифры готовят нововведения: помимо оборотного штрафа, будет еще штраф от объема слитой информации.На первый раз оштрафуют за объем потерянной информации, а на второй раз — штраф посчитают от объема выручки.

Размер штрафа будет зависеть от обстоятельств. Например, смягчающим обстоятельством будет считаться усилие компаний, направленные на защиту информации, отягчающим — если компания скрывала факт утечки.