Защита персональных данных

Штраф за утечку персональных данных будет поэтапный

Штрафовать за утечку персданных будут в два этапа. Сначала фиксированный за объем слитой информации, затем от суммы выручки. Минцифры уже готовят законопроект.

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Буквально вчера мы писали, что ведомство уже согласилось уменьшить размер штрафа за утечку ниже 1% от оборота.

А сегодня Коммерсант сообщил, что Минцифры готовят нововведения: помимо оборотного штрафа, будет еще штраф от объема слитой информации.На первый раз оштрафуют за объем потерянной информации, а на второй раз — штраф посчитают от объема выручки.

Размер штрафа будет зависеть от обстоятельств. Например, смягчающим обстоятельством будет считаться усилие компаний, направленные на защиту информации, отягчающим — если компания скрывала факт утечки.

Что именно будет объектом утечки, какие процентные границы выручки, с которой можно взыскать штраф и как будет устанавливаться вина конкретной организации пропишут в законопроекте.

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