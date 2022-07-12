⚡️ Налоговики пообещали переформировать реестр МСП и убрать ошибки

Два дня назад компании малого бизнеса исчезли из реестра МСП. А сегодня реестр вообще стал недоступен для пользователей.
Финансовое ведомство решило исправить неточности в сведениях и вывесило на сайте публичное извинения за доставленные неудобства.
Напомним, что реестр обновляется ежемесячно. Но его основное формирование проводится раз в год по сведениям налоговой отчетности за прошлый год, а также по информации бирж, Минобрнауки, Фондом «Сколково», Минэкономразвития, Минпромторгом, Минфином, реестров акционеров АО и аудиторских компаний.
По данным ФНС по начало 2022 года в реестре было почти 5,9 млн субъектов.