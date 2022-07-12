👤 Компании малого бизнеса исчезли из реестра МСП

Этой проблемой поделился подписчик нашего Телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера».

Наш читатель пробил по реестру 20 компаний, из них 4 оттуда вылетели без каких-либо оснований. Отчетность сдана в срок, численно и выручка подходят для малого бизнеса.

Более того, некоторым ИП пришли уведомления об исключении из реестра, хотя, казалось бы, оснований для этого нет. Об это тоже пишут наши читатели в «Красном уголке бухгалтера».

Мы в редакции тоже проверили несколько компаний и ИП. Все на месте.

А вы нашли свой бизнес в реестре? Проверьте, раз уже есть прецеденты.

Кстати, можно подать заявление через онлайн-сервис, если налоговая ошибочно не включила вас в реестр.

При включении бизнеса в реестр налоговики ориентируются, в том числе, на численность, указанную в РСВ.

Отметим, что быть в реестре МСП важно для целей уплаты взносов по льготному тарифу (15% с выплаты выше МРОТ).

Применять пониженные тарифы надо:

с 1 числа месяца включения компании в реестр МСП;

до 1 числе месяца исключения компании из реестра МСП.

Такое разъяснение давал Минфин в письме № 03-15-05/2932 от 20.01.2022.