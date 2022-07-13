Инвестиции

Инвестдайджест. Рубль вновь будет дорожать. Нефть отступит из-за статистики США

На рынке опять снижение, рубль настроен на борьбу за отметку в 58 за доллар.

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📊 Индекс МосБиржи по итогам дня опять отступил на 1,32%, хотя вечером его снижение замедлилось. Подорожали акции Газпрома (+1,32%) и Сбера (+1,74%). США продлили срок завершения сделок с казахстанской «дочкой» Сбера на 3 месяца до 11 октября.

🇷🇺 Во вторник утром рубль укреплялся и почти достиг 57 за доллар, но на этом уровне возник повышенный спрос на иностранную валюту, и рубль вернулся к 59 за доллар. Сегодня рубль, вероятно, сможет закрепиться в диапазоне 57–58 за доллар.

🛢Утром котировки Btent торгуются около $100 за баррель. Аналитики SberCIB Investment Research считают, что, вероятно, сегодня они отступят ниже $98 за баррель из-за опубликованной статистики США по запасам.

💼 Во вторник разница между доходностью ОФЗ с разными сроками продолжала увеличиваться: у коротких бумаг она снизилась на 2-5 б. п., у более длинных — поднялись на 5 б. п. Аналитики ожидают, что в среду этот тренд сохранится.

 

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