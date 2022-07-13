У кого берете 1С? Довольны? Расскажите «Клерку»

Собираем отзывы о компаниях, которые продуют и обслуживают для бухгалтеров 1С. Делитесь и вы!

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У «Клерка» есть «Рейтинг компаний», но отзывов там пока маловато. Зайдите, посмотрите, если есть опыт общения с кем-то из франчайзи 1С, оставьте отзыв.

Компаний-поставщиков 1С в нашем рейтинге более полусотни. Бухгалтеры в комментариях на сайте делятся мнением, что лучше этой программы не найти, но поставщики бывают разные.

К примеру, пользователь СанСанычТ рассказал:

«Я покупал у Scloud облачный доступ к 1С, у Первый Бит несколько базовых конфигураций. А так они все сертифицированы 1С, иначе продавать не дадут. Все работают примерно в одном ценовом диапазоне, в рекомендованных ценах за час работы программиста 1С».

Елена Главный бухгалтер:

«У нас местная карельская компания Компьютер Сервис, много лет работает. Првда, версия базовая, так что контакт с ними только при покупке, иногда (очень редко), если надо что-то уточнить по обновлению или покупке нового продукта».

Ирина:

«И мы с местной — в Нижнем Новгороде фирма „ЛАД“. У них хорошие специалисты по обслуживанию и поддержанию в рабочем состоянии программ 1С».

Глава ИП:

«Работала в 1C fresh. Тех поддержка отстой. Доработки в базу не ставят, чтобы они прошли аудит надо пройти 7 кругов ада».

Что скажете?

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