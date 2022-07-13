Общество

Дефицит толкнул россиян в duty free. Скупают алкоголь, технику, одежду

Средний чек покупок в магазинах аэропортов в июне этого года удвоился в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. Количество покупок при этом увеличилось на 17%.

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Это говорится в исследовании «МТС Банк».

Главной причиной ажиотажного спроса у россиян на покупки в duty free стал дефицит некоторых товаров из-за санкций.

Больше всего в магазинах беспошлинной торговли покупают алкоголь, электронику, кондитерские изделия. Также скупают одежду, аксессуары ушедших из РФ брендов. При этом товары закупаются впрок из-за нерегулярности рейсов.

Самые популярные в июне duty free были точки в российских аэропортах. Здесь куплено россиянами 70% всех товаров в зоне беспошлинной торговли.

На втором месте по популярности магазины в ОАЭ (11,5% покупок), на третьем Турция (9,8%).

В июне российские авиакомпании просили разрешения открыть duty free для пассажиров внутренних рейсов. По их словам, мера помогла бы компенсировать потери в деньгах из-за снижения пассажиропотока.

Ранее появилась информация, что россияне массово перепродают вещи ушедших брендов в соцсетях. 

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