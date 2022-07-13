Страхование

Наследники заемщика не будут платить кредит при наступлении страхового случая

При взыскании долга по кредиту с наследников заемщика банки обязаны будут обращаться в страховую компанию, с которой был заключен договор личного страхования. Законопроект уже обсуждается.

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При оформлении потребкредита банки оформляют страхование жизни или здоровья заемщика. Но при наступлении страхового случая умалчивают о страховке, которая должна погасить кредит, а предъявляются всю сумму наследникам заемщика.

Законопроект исправит эту ситуацию.

Закон о потребительском кредитовании дополнят нормой о том, что в случае смерти заемщика, застраховавшего кредит, банк в первую очередь должен обратиться за выплатой в страховую компанию.

Ранее мы писали о том, что страховые компании не хотят оплачивать риски, связанные с пандемией, а по полису ОСАГО можно будет получить от властей компенсацию за плохие дороги.

Страхование

Наследники заемщика не будут платить кредит при наступлении страхового случая

При взыскании долга по кредиту с наследников заемщика банки обязаны будут обращаться в страховую компанию, с которой был заключен договор личного страхования. Законопроект уже обсуждается.

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