Наследники заемщика не будут платить кредит при наступлении страхового случая

При оформлении потребкредита банки оформляют страхование жизни или здоровья заемщика. Но при наступлении страхового случая умалчивают о страховке, которая должна погасить кредит, а предъявляются всю сумму наследникам заемщика.
Законопроект исправит эту ситуацию.
Закон о потребительском кредитовании дополнят нормой о том, что в случае смерти заемщика, застраховавшего кредит, банк в первую очередь должен обратиться за выплатой в страховую компанию.
Ранее мы писали о том, что страховые компании не хотят оплачивать риски, связанные с пандемией, а по полису ОСАГО можно будет получить от властей компенсацию за плохие дороги.