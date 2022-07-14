Новый работодатель не может дать стандартный вычет по НДФЛ за старого работодателя

Новый работодатель ориентируется на доходы со старой работы только для одной цели — чтобы отслеживать лимит в 350 тыс. руб. для вычета.

Поэтому сотрудник должен принести справку 2-НДФЛ.

Если по этой справке бухгалтер видит, что там человеку вычет не давали, не надо проявлять инициативу и давать весь неполученный ранее вычет.

На новой работе идет новая история. А все, что сотрудник недополучил ранее, он может потом заявить в декларации 3-НДФЛ. Этот вычет дадут налоговики, но никак не новый работодатель.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 27.06.2022 № 03-04-05/61201.

Вместе с тем в Минфине призадумались. В письме сказано, что поставленный вопрос будет дополнительно проработан и будет дано дополнительное разъяснение.