Стандартный вычет

Новый работодатель не может дать стандартный вычет по НДФЛ за старого работодателя

Если сотрудник устроился на новую работу в середине года, бухгалтер оформляет ему стандартный вычет по НДФЛ с момента трудоустройства. Что было на старой работе, значения не имеет.

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Новый работодатель ориентируется на доходы со старой работы только для одной цели — чтобы отслеживать лимит в 350 тыс. руб. для вычета.

Поэтому сотрудник должен принести справку 2-НДФЛ.

Если по этой справке бухгалтер видит, что там человеку вычет не давали, не надо проявлять инициативу и давать весь неполученный ранее вычет.

На новой работе идет новая история. А все, что сотрудник недополучил ранее, он может потом заявить в декларации 3-НДФЛ. Этот вычет дадут налоговики, но никак не новый работодатель.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 27.06.2022 № 03-04-05/61201.

Вместе с тем в Минфине призадумались. В письме сказано, что поставленный вопрос будет дополнительно проработан и будет дано дополнительное разъяснение.

 

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Стандартный вычет

Новый работодатель не может дать стандартный вычет по НДФЛ за старого работодателя

Если сотрудник устроился на новую работу в середине года, бухгалтер оформляет ему стандартный вычет по НДФЛ с момента трудоустройства. Что было на старой работе, значения не имеет.

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