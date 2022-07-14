Взносы на травматизм

За смерть от производственной травмы будут платить не один, а два миллиона рублей

Сейчас страховая выплата от ФСС семье в случае гибели кормильца на работе составляет 1 млн рублей. Эта сумма не менялась с 2014 года. Размер этой единовременной выплаты хотят повысить вдвое – до 2 млн рублей.

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Проект Минтруда с поправками в закон о страховании от травматизма № 125-ФЗ опубликован на федеральном портале.

Новый размер выплаты будет со дня вступления в силу закона (который пока только в проекте).

Выплату могут получить дети умершего, его супруга, родители.

Кроме того, пересмотрят и нормы по ежемесячной страховой выплате. Установят, что она не может быть меньше МРОТ.

Такая страховая выплата считается из среднего заработка в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности.

Сейчас она может быть и меньше МРОТ. После принятия закона все выплаты пересчитают. Пострадавшие на производстве будут получать не меньше МРОТ.

В дальнейшем индексация пересчитанного размера ежемесячных страховых выплат будет идти в общем порядке на коэффициенты ежегодной индексации.

 

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