Взносы на травматизм

Травму вахтовика в общежитии в нерабочее время признали производственной

Если сотрудники работают по вахте, то их нахождение в вахтовом поселке даже в нерабочее время – это тоже исполнение трудовых обязанностей. Значит травмы на этой территории – это страховой случай.

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Вахтовик в свой междусменный отдых в общежитии рабочего городка получил травму. Мужчина неудачно встал утром с двухъярусной кровати — упал и повредил обе руки.

Работодатель составил акт о несчастном случае. Но ФСС отказался признавать этот случай страховым и не стал оплачивать 3 первых дня больничного.

Дело дошло до суда.

ФСС утверждал, что травма была в нерабочее время. Да, он был на территории вахтового поселка. Ну и что? Трудовые обязанности сотрудник в это время не выполнял, а значит, и страхового случая нет.

Но суды встали на строну работодателя (дело № А40-275789/2021).

Да, травма была в нерабочее время. Ну и что? Сотрудник был в вахтовом поселке, потому что это оговорено его трудовым договором. Он в это время обязан соблюдать правила проживания в рабочем городке, не может делать все, что ему заблагорассудится. То, что отдых не входит в рабочее время, в данном случае значения не имеет.

В постановлении девятого арбитражного апелляционного суда от 04.05.2022 № 09АП-15681/2022 говорится, что ФСС не прав, и случай страховой.

 

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