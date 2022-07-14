Валютные операции

Райффайзенбанк с 31 июля повышает комиссию за обслуживание валютных счетов

Изменения затронут брокерские счета и суммы исходящих валютных переводов.

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Комиссия за обслуживание валютных счетов по новым условиям составит 0,5% в месяц от суммы свыше 5 тыс. в валюте. Ранее комиссия для таких счетов составляла 0,2%, сообщает Telegram-канал.

Для сумм выше 50 000 тыс. комиссия составит 1% от суммы.

Также с 31 июля меняется комиссия за покупку валюты на брокерский счет. Теперь она составит 3% от суммы перевода. Комиссия при продаже валюты сохраняется на прежнем уровне - 0,3%.

С 18 июля минимальная сумма исходящего валютного перевода составит 5 000 в валюте списания. С 1 августа при переводе через Райффайзен Онлайн — 3 000 в валюте списания.

 

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