АУСН

Бизнес не разобрался до конца, кто может перейти на АУСН. Хотя новый режим стартовал еще 1 июля

Многие предприниматели до сих пор не понимают, подходит ли им этот режим.

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В телеграм-каналы «Клерка» периодически прилетают такие вопросы:

«Мы микропредприятие на Основной с НДС. Нас 3 чел. Коснётся ли нас новый налоговый режим АУСН? Дайте пожалуйста ответ».

Отвечаем: перейти на АУСН может малый бизнес с численностью до 5 человек и доходами до 60 млн рублей. В законе есть закрытый перечень случаев, когда применять АУСН нельзя. Но вот тут же сложности, т.к. перечень длинный и еще к нему надо прибавить регион (не все сейчас участвуют в эксперименте).

На вебинаре «Что такое АУСН и кому подходит новый налоговый режим» 20 июля 2022 г. в 11:00 мск разберем с экспертом по пунктам:

  • условия применения АУСН и что это такое;
  • когда АУСН выгоднее УСН;
  • как составлять отчетность и пережить налоговые проверки и многое другое.

После прохождения вебинара вы получите сертификат!

Приходите, задавайте вопросы, скачивайте лекцию.

Записаться можно здесь.

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