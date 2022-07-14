По новому закону кабмин сможет вводить спецмеры в экономике и диктовать трудовые правила

Опубликован федеральный закон от 14.07.2022 № 272-ФЗ.
Речь идет, в частности, о временном расконсервировании мобилизационных мощностей и объектов, разбронировании материальных ценностей госрезерва.
Эти меры связаны с контртеррористическими и иными операциями Вооруженных сил РФ.
В кабмине поясняли, что трудовые особенности будут касаться предприятий оборонки.
Речь идет о таких трудовых нормах:
- сверхурочную работу;
- работу в ночное время;
- работу выходные и праздничные дни;
- отпуска.
Также в случае принятия таких спецмер бизнес не сможет отказаться от заключения контрактов по законам № 223-ФЗ, 44-ФЗ, 275-ФЗ (по ГОЗ).