Трудовые отношения

По новому закону кабмин сможет вводить спецмеры в экономике и диктовать трудовые правила

Правительство получило право устанавливать особенности трудовых отношений и вводить другие специальные меры в экономике.

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Опубликован федеральный закон от 14.07.2022 № 272-ФЗ.

Речь идет, в частности, о временном расконсервировании мобилизационных мощностей и объектов, разбронировании материальных ценностей госрезерва.

Эти меры связаны с контртеррористическими и иными операциями Вооруженных сил РФ.

В кабмине поясняли, что трудовые особенности будут касаться предприятий оборонки.

Речь идет о таких трудовых нормах:

  • сверхурочную работу;
  • работу в ночное время;
  • работу выходные и праздничные дни;
  • отпуска.

Также в случае принятия таких спецмер бизнес не сможет отказаться от заключения контрактов по законам № 223-ФЗ, 44-ФЗ, 275-ФЗ (по ГОЗ).

 

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