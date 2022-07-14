Бизнес недоволен законом о едином социальном фонде

Свои комментарии по поводу итоговой версии закона на своем сайте опубликовал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).
По мнению РСПП работодатели и профсоюзы солидарны в вопросе целевого использования средств по каждому виду страхования.
Речь идет об устранении так называемого «перекрёстного финансирования», когда для финансирования обязательств по одному конкретному виду страхования нельзя использовать средства другого вида страхования.
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