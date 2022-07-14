Отчетность в ПФР

Бизнес недоволен законом о едином социальном фонде

Бизнес - критика закона об объединении ПФР и ФСС связана с поправками, внесенными после согласования результатов совместной работы, которые были принципиальны для работодателей и профсоюзов.

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Свои комментарии по поводу итоговой версии закона на своем сайте опубликовал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

По мнению РСПП работодатели и профсоюзы солидарны в вопросе целевого использования средств по каждому виду страхования.

Речь идет об устранении так называемого «перекрёстного финансирования», когда для финансирования обязательств по одному конкретному виду страхования нельзя использовать средства другого вида страхования.

Ранее по теме: Вместо шести старых отчетов в ПФР и ФСС надо будет сдавать один новый. И еще два отчета в ИФНС

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