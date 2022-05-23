📌 Вместо шести старых отчетов в ПФР и ФСС надо будет сдавать один новый. И еще два отчета в ИФНС

Причем для каждого случая будут свои сроки сдачи. То есть, в составе единой формы будут разные отчеты.
Кроме того, будут еще отчеты в ИФНС.
Смотрите в нашей таблице, что придет на смену нынешним отчетам.
Сейчас
Будет с 2023 года
Куда сдавать
4-ФСС
Ежеквартально до 20 (25)-го числа
Ежеквартально до 20-го числа в составе единой формы
В СФР
СЗВ-ТД
Ежемесячно до 15 числа при переводе.
На следующий день при приеме/увольнении
Ежемесячно до 20-го числа при переводе в составе единой формы
На следующий день при приеме/увольнении в составе единой формы
В СФР
СЗВ-СТАЖ
Ежегодно до 1 марта
Ежегодно до 20 января в составе единой формы
В СФР
ДСВ-3
Ежеквартально до 20-го числа
Ежеквартально до 20-го числа в составе единой формы
В СФР
Отчет по договорам ГПХ
нет
На следующий день при заключении/завершении договора в составе единой формы
В СФР
РСВ
Ежеквартально до 30-го числа месяца, следующего за кварталом
Ежеквартально до 20-го числа
В ИФНС
СЗВ-М
Ежемесячно до 15-го числа
Ежемесячно до 20-го числа с указанием зарплаты
В ИФНС