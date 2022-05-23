Отчетность в ПФР

📌 Вместо шести старых отчетов в ПФР и ФСС надо будет сдавать один новый. И еще два отчета в ИФНС

После объединения ПФР и ФСС в новый фонд надо будет сдавать единый отчет. Он заменит собой все те отчеты, которые кадровики и бухгалтеры сейчас сдают в эти фонды.

Версия для печати

Причем для каждого случая будут свои сроки сдачи. То есть, в составе единой формы будут разные отчеты.

Кроме того, будут еще отчеты в ИФНС.

Смотрите в нашей таблице, что придет на смену нынешним отчетам.

 

Сейчас

Будет с 2023 года

Куда сдавать

4-ФСС

Ежеквартально до 20 (25)-го числа

Ежеквартально до 20-го числа в составе единой формы

В СФР

СЗВ-ТД

Ежемесячно до 15 числа при переводе.

На следующий день при приеме/увольнении

Ежемесячно до 20-го числа при переводе в составе единой формы

На следующий день при приеме/увольнении в составе единой формы

В СФР

СЗВ-СТАЖ

Ежегодно до 1 марта

Ежегодно до 20 января в составе единой формы

В СФР

ДСВ-3

Ежеквартально до 20-го числа

Ежеквартально до 20-го числа в составе единой формы

В СФР

Отчет по договорам ГПХ

нет

На следующий день при заключении/завершении договора в составе единой формы

В СФР

РСВ

Ежеквартально до 30-го числа месяца, следующего за кварталом

Ежеквартально до 20-го числа

В ИФНС

СЗВ-М

Ежемесячно до 15-го числа

Ежемесячно до 20-го числа с указанием зарплаты

В ИФНС

 

Привет, Гость! У «Клерка» новый курс!

120 часов повышения квалификации на курсе: «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).

Успейте записаться, пока есть места! Обучение онлайн 1 месяц. Старт курса уже 1 июня, программа здесь.

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить