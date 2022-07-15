🚩 Компанию малого бизнеса можно будет легко закрыть по решению учредителей

В законе о госрегистрации юрлиц и ИП (№ 129-ФЗ) появится новая статья 21.3 об исключении из ЕГРЮЛ юрлица-субъекта МСП по решению его учредителей.

Правительственный законопроект с такой нормой внесен в Госдуму.

Учредители могут подать бумажное заявление, заверенное нотариально, или электронное с ЭЦП.

Форму такого заявление утвердят.

В нем будет указано, что расчеты с кредиторами завершены и что компания за день до своей ликвидации обязательно сдаст декларации.

Для такой упрощенной ликвидации должны, в частности, соблюдаться некоторые условия: компания есть в реестре МСП;

компания — не плательщик НДС или освобождена от него;

в ЕГРЮЛ нет сведений о недостоверности;

у компании нет долгов по налогам;

у компании нет недвижимости и транспорта;

Решение о предстоящей ликвидации надо также публиковать в «Вестнике регистрации».

С этого момента есть 3 месяца, чтобы направить возражения против закрытия фирмы. Если возражений нет, фирму исключают из ЕГРЮЛ.

При этом кредиторы смогу оспорить решение о ликвидации в течение 1 года с того момента, как они узнали об этом.

Новая норма должна заработать с 1 июля 2023 года.

Такой срок нужен, чтобы ФНС успела доработать свои информационные системы.