Малый и средний бизнес

💣 Попасть в реестр МСП будет сложнее

В реестре малого и среднего бизнеса много самозванцев. Сейчас туда попадают некоторые компании, которые по факту никакие и не малые, и не средние, а очень даже крупные. Так считает Центробанк. Там решили пересмотреть критерии для реестра.

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В ЦБ заявили, что ряд таких организаций имеет несоразмерный для МСП масштаб бизнеса. Многие компании входят в периметр крупных промышленных групп, застройщиков жилья и банков.

Сейчас критерии, в частности, такие:

  • численность до 100 человек в малом бизнесе и до 250 в среднем;
  • доход до 800 млн руб. в малом бизнесе и до 2 млрд руб. в среднем.

Пока точно не решили, как будут менять критерии.

При разработке поправок учтут мнения бизнес-объединений, банковских ассоциаций, экспертного сообщества, министерств и ведомств.

Кстати, недавно в реестре произошел сбой. Некоторые компании и ИП оттуда пропали. Налоговики извинились и обещали исправиться.

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