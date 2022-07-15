💣 Попасть в реестр МСП будет сложнее

В ЦБ заявили, что ряд таких организаций имеет несоразмерный для МСП масштаб бизнеса. Многие компании входят в периметр крупных промышленных групп, застройщиков жилья и банков.
Сейчас критерии, в частности, такие:
- численность до 100 человек в малом бизнесе и до 250 в среднем;
- доход до 800 млн руб. в малом бизнесе и до 2 млрд руб. в среднем.
Пока точно не решили, как будут менять критерии.
При разработке поправок учтут мнения бизнес-объединений, банковских ассоциаций, экспертного сообщества, министерств и ведомств.
Кстати, недавно в реестре произошел сбой. Некоторые компании и ИП оттуда пропали. Налоговики извинились и обещали исправиться.