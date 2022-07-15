Исполнительное производство

Счет у должника для хранения прожиточного минимума может быть только один

С 1 июля 2022 года для сохранение несгораемого минимума должник может отправить заявление не только в службу судебных пристав, но и в банк.

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В заявлении указываются реквизиты только одного банковского счета для хранения минимальной суммы. 

Для расчета несгораемого минимума к заявлению нужно приложить документы о ежемесячном доходе и его источниках.

Пакет документов передается в службу судебных приставов или в банк, где находится исполнительный лист.

Об этом сообщил ТАСС.

Ранее мы уже писали о том, что поправки в закон «Об исполнительном производстве» позволят открывать производства по долгам  и о том, что приставы отказываются взыскивать долги, если у кредиторов есть иностранные бенефициары.  

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