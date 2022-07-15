Счет у должника для хранения прожиточного минимума может быть только один

В заявлении указываются реквизиты только одного банковского счета для хранения минимальной суммы.
Для расчета несгораемого минимума к заявлению нужно приложить документы о ежемесячном доходе и его источниках.
Пакет документов передается в службу судебных приставов или в банк, где находится исполнительный лист.
Об этом сообщил ТАСС.
Ранее мы уже писали о том, что поправки в закон «Об исполнительном производстве» позволят открывать производства по долгам и о том, что приставы отказываются взыскивать долги, если у кредиторов есть иностранные бенефициары.