Исполнительное производство

С 20 июня долги спишут автоматически. Участие пристава не нужно

Заработали поправки в закон «Об исполнительном производстве». Они позволят открывать производства по долгам автоматически, с помощью специальной информационной системы. Участие пристава при это не требуется.

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Теперь, в случае неуплаты штрафа за ПДД в отведенные 60 дней, информационные системы ГИБДД и ФССП обменяются данными. Далее в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах приходит автоматический запрос.

Если оплата не поступила в три дня, то будет открыто исполнительное производство.

По новым правилам запрет на выезд за границу снимается автоматически. Теперь неплательщик, который прямо в аэропорту рассчитался с долгами, точно вылетит из страны.

С 20 июня вводится лишь возможность применения такого механизма, а фактически система заработает позже из-за затянувшихся переговоров о порядке информационного взаимодействия между ГИБДД, Федеральным казначейством и ФССП, передает «Коммерсант».

 

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