С 20 июня долги спишут автоматически. Участие пристава не нужно

Теперь, в случае неуплаты штрафа за ПДД в отведенные 60 дней, информационные системы ГИБДД и ФССП обменяются данными. Далее в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах приходит автоматический запрос.

Если оплата не поступила в три дня, то будет открыто исполнительное производство.

По новым правилам запрет на выезд за границу снимается автоматически. Теперь неплательщик, который прямо в аэропорту рассчитался с долгами, точно вылетит из страны.