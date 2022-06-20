С 20 июня долги спишут автоматически. Участие пристава не нужно

Теперь, в случае неуплаты штрафа за ПДД в отведенные 60 дней, информационные системы ГИБДД и ФССП обменяются данными. Далее в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах приходит автоматический запрос.
Если оплата не поступила в три дня, то будет открыто исполнительное производство.
По новым правилам запрет на выезд за границу снимается автоматически. Теперь неплательщик, который прямо в аэропорту рассчитался с долгами, точно вылетит из страны.
С 20 июня вводится лишь возможность применения такого механизма, а фактически система заработает позже из-за затянувшихся переговоров о порядке информационного взаимодействия между ГИБДД, Федеральным казначейством и ФССП, передает «Коммерсант».