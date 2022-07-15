ПФР не может перевести пенсии российским пенсионерам в Испании

Испанский банк CaixaBank не пропускает все пенсии из России, в том числе для «детей войны». Это граждане Испании, которые во время гражданской войны в Испании были эвакуированы в СССР, а потом вернулись на родину.

При этом CaixaBank не принимает жалобы от пенсионеров и ссылается на введенные ограничения.

Пока этот банк единственный, которые не делает пенсионные переводы. Другие испанские банки продолжают обслуживать своих клиентов в обычном порядке.

Об этом сообщил ТАСС.

Аналогичные проблемы возникли и у российских пенсионеров, проживающих в других странах