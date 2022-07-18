💥 Безработным дадут 116 800 рублей на переезд в регионы, где есть работа

Минтруд разработал правила поддержки безработных при переезде из трудоизбыточных регионов в трудонедостаточные в 2022 году.

Опубликован проект Минтруда.

Работу можно найти самостоятельно или с помощью ЦЗН. Потом надо заключить договор с ЦЗН о содействии в трудоустройстве в другой местности.

По этому договору из федерального бюджета будут выделять 116 800 рублей.

Условием для получения этих денег будет заключение трудового договора с работодателем. После трудоустройства надо подать заявление в ЦЗН на выплату.

Выплата будет поэтапная: 42 800 руб. — до 25-го числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления;

74 000 руб. — по истечение 6 месяцев со дня подачи заявления.

Если проработать на новой работе меньше полугода, то вторую часть не дадут. Исключение — увольнение по здоровью или по уходу за больными родственниками.

Получить эту выплату для переезда можно будет не чаще 1 раза в год.

Смотрите в нашей таблице, из каких в какие регионы можно переехать за 116 800 рублей.