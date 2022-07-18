Трудовые отношения

💥 Безработным дадут 116 800 рублей на переезд в регионы, где есть работа

Людям до 35 лет, которые живут в регионах, где нет работы, найдут работу в другом регионе и компенсируют переезд.

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Минтруд разработал правила поддержки безработных при переезде из трудоизбыточных регионов в трудонедостаточные в 2022 году.

Опубликован проект Минтруда.

Работу можно найти самостоятельно или с помощью ЦЗН. Потом надо заключить договор с ЦЗН о содействии в трудоустройстве в другой местности.

По этому договору из федерального бюджета будут выделять 116 800 рублей.

Условием для получения этих денег будет заключение трудового договора с работодателем. После трудоустройства надо подать заявление в ЦЗН на выплату.

Выплата будет поэтапная:

  • 42 800 руб. — до 25-го числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления;
  • 74 000 руб. — по истечение 6 месяцев со дня подачи заявления.

Если проработать на новой работе меньше полугода, то вторую часть не дадут. Исключение — увольнение по здоровью или по уходу за больными родственниками.

Получить эту выплату для переезда можно будет не чаще 1 раза в год.

Смотрите в нашей таблице, из каких в какие регионы можно переехать за 116 800 рублей.

Трудоизбыточные регионы

Трудонедостаточные регионы

  • Республика Алтай
  • Республика Дагестан
  • Республика Ингушетия
  • Кабардино-Балкарская Республика
  • Карачаево-Черкесская Республика
  • Республика Северная Осетия-Алания Республика Тыва
  • Чеченская Республика;

 

 

 

  • Республика Бурятия
  • Республика Коми
  • Республика Хакасия
  • Забайкальский край
  • Красноярский край
  • Приморский край
  • Хабаровский край
  • Амурская область
  • Вологодская область
  • Иркутская область
  • Калининградская область
  • Кемеровская область
  • Ленинградская область
  • Магаданская область
  • Мурманская область
  • Новосибирская область
  • Омская область
  • Псковская область
  • Сахалинская область
  • Свердловская область
  • Тюменская область
  • Еврейская автономная область
  • Ханты-Мансийский автономный округ
  • Чукотский автономный округ
  • Ямало-Ненецкий автономный округ

 

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