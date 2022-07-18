Электронные подписи

«Госключ» оформил полмиллиона электронных подписей

С момента запуска сервиса в 2021 году подписано более 375 тыс. договоров.

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Об этом сообщает Минцифры в своем Telegram-канале. В ведомстве объясняют популярность сервиса легкостью использования.  

«Госключ» - бесплатный сервис, через него можно создать сертификат усиленной квалифицированной или неквалифицированной электронной подписи. Также можно подписать документы онлайн, например, с оператором сотовой связи, рассказали в ведомстве.

Можно оформить договор купли-продажи автомобиля или заключить договор с вузом на платное обучение. Сервис также позволяет регистрировать бизнес на сайте ФНС.

В планах:

  • подписание документов физлицами и юрлицами;
  • кадровый документооборот;
  • сделки по аренде недвижимости;
  • предоставление сервисов на портале «Госуслуг».

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