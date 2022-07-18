«Госключ» оформил полмиллиона электронных подписей

Об этом сообщает Минцифры в своем Telegram-канале. В ведомстве объясняют популярность сервиса легкостью использования.
«Госключ» - бесплатный сервис, через него можно создать сертификат усиленной квалифицированной или неквалифицированной электронной подписи. Также можно подписать документы онлайн, например, с оператором сотовой связи, рассказали в ведомстве.
Можно оформить договор купли-продажи автомобиля или заключить договор с вузом на платное обучение. Сервис также позволяет регистрировать бизнес на сайте ФНС.
В планах:
- подписание документов физлицами и юрлицами;
- кадровый документооборот;
- сделки по аренде недвижимости;
- предоставление сервисов на портале «Госуслуг».
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