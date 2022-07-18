Учет в строительстве

Давальческие материалы проводите через счет 10.7. Совет эксперта

Если для вас выполняют работы из ваших материалов, то учет по такой давальческой схеме идет через счет 10.7.

Версия для печати

За разъяснениями обратилась наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

Организация выполняет работы силами субподрядных организаций, но материалы закупает сама.

Их передачу субподрядчику надо оформить накладной и отразить их на отдельном субсчете (например, 10.7) по учетной стоимости, поясняет эксперт Сергей Верещагин.

Проводки будут такие:

Проводка

Хозяйственная операция

Д10.7 — К10.8

Материалы переданы субподрядчику

Д20 — К60

 

Приняты результата работ, выполненных из этих материалов

Д19 — К60

Отражен НДС по счету-фактуре субподрядчика

Д68.2 — К19

НДС принят на вычет

Д20 — К10.7

Использованные субподрядчиком материалы списаны на стоимость принятых от него работ

Затем эти работы, куда, в том числе, входит и стоимость использованных субподрядчиком давальческих материалов, передают заказчику.

Карьера бухгалтера

И швец, и жнец, и на дуде игрец. Бизнес ищет бухгалтеров-супергероев, но платить хочет как обычно. Обзор вакансий на Бухджобе

Хотят и экономистов, и делопроизводителей, и аналитиков, и за все это платить тыщ 40. Но не спешите пролистывать: есть и нормальные предложения.

И швец, и жнец, и на дуде игрец. Бизнес ищет бухгалтеров-супергероев, но платить хочет как обычно. Обзор вакансий на Бухджобе

Повышение квалификации

Первый пост на «Клерке»

Ну, получается, привет.. Я буду рассказывать вам про сложные вопросы в микробизнесе, будем решать проблемы, возникающие в 1С, учиться общаться с клиентами, бороться с демпингом и поднимать престиж профессии не на словах, а на деле.

Первый пост на «Клерке»

Мероприятия

Разместить
Бухгалтеры

Как партнерские программы помогают бухгалтерам

К профессионалам своего дела часто обращаются за советами, консультациями. Сарафанное радио работает: о вас узнает все больше людей. Вы стараетесь помочь, делитесь полезной информацией, а зачастую и напрямую рассказываете о брендах и сервисах, которые вам нравятся. А что, если сделать рекомендации частью своей повседневной работы и зарабатывать на этом?

Как партнерские программы помогают бухгалтерам
Ведение бизнеса

Взаимодействие с ритейлом. В каком направлении двигаться малому и среднему бизнесу

Побеседовали с Олегом Картамышевым — создателем собственного бренда EGOMANIA и операционным управляющим с опытом более 22 лет успешного построения и развития систем дистрибьюции на b2b и b2c рынках с ежегодными объемами продаж более 500 млн рублей.

Взаимодействие с ритейлом. В каком направлении двигаться малому и среднему бизнесу
НДС по электронным услугам иностранных организаций

За иностранные электронные услуги российский бизнес будет платить агентский НДС

С 4 квартала 2022 года российские компании и ИП снова станут налоговыми агентами по НДС при покупке электронных услуг у иностранных компаний.

Читать еще