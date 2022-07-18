Давальческие материалы проводите через счет 10.7. Совет эксперта

За разъяснениями обратилась наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».
Организация выполняет работы силами субподрядных организаций, но материалы закупает сама.
Их передачу субподрядчику надо оформить накладной и отразить их на отдельном субсчете (например, 10.7) по учетной стоимости, поясняет эксперт Сергей Верещагин.
Проводки будут такие:
Проводка
Хозяйственная операция
Д10.7 — К10.8
Материалы переданы субподрядчику
Д20 — К60
Приняты результата работ, выполненных из этих материалов
Д19 — К60
Отражен НДС по счету-фактуре субподрядчика
Д68.2 — К19
НДС принят на вычет
Д20 — К10.7
Использованные субподрядчиком материалы списаны на стоимость принятых от него работ
Затем эти работы, куда, в том числе, входит и стоимость использованных субподрядчиком давальческих материалов, передают заказчику.