Давальческие материалы проводите через счет 10.7. Совет эксперта

За разъяснениями обратилась наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

Организация выполняет работы силами субподрядных организаций, но материалы закупает сама.

Их передачу субподрядчику надо оформить накладной и отразить их на отдельном субсчете (например, 10.7) по учетной стоимости, поясняет эксперт Сергей Верещагин.

Проводки будут такие:

Проводка Хозяйственная операция Д10.7 — К10.8 Материалы переданы субподрядчику Д20 — К60 Приняты результата работ, выполненных из этих материалов Д19 — К60 Отражен НДС по счету-фактуре субподрядчика Д68.2 — К19 НДС принят на вычет Д20 — К10.7 Использованные субподрядчиком материалы списаны на стоимость принятых от него работ

Затем эти работы, куда, в том числе, входит и стоимость использованных субподрядчиком давальческих материалов, передают заказчику.